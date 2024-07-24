Генпрокуроры Азербайджана и Кыргызстана подписали два документа в Бишкеке

Генеральные прокуроры Кыргызстана и Азербайджана Максат Асаналиев и Кямран Алиев подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2025-2026 годы.

Генеральные прокуроры Кыргызстана и Азербайджана Максат Асаналиев и Кямран Алиев подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2025-2026 годы.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, встреча прошла в рамках 22-го заседания генпрокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и 3-го заседания Совета генпрокуроров Организации тюркских государств.

"Соглашение и программа сотрудничества призваны укрепить взаимодействие надзорных органов Кыргызстана и Азербайджана в области правопорядка и законности. Документы включают в себя обмен опытом и информацией, проведение совместных мероприятий, а также реализацию проектов, направленных на повышение эффективности прокурорской деятельности", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры Кыргыстана.

Асаналиев отметил, что подписание документов знаменует новый этап в отношениях.

"Это также свидетельствует о нашем общем стремлении к укреплению правопорядка и защите законных интересов наших граждан", - добавил он.

В свою очередь генпрокурор Азербайджана отметил, что надзорные органы хорошо сотрудничают.

"Хочу сказать, что отношения с вашей службой очень хорошие, рабочие, плодотворные. Не помню, чтобы по какому-то уголовному делу при оказании помощи были какие-то проблемы", - резюмировал он.