О нас

Генпрокуроры Азербайджана и Кыргызстана подписали два документа в Бишкеке

Генпрокуроры Азербайджана и Кыргызстана подписали два документа в Бишкеке Генеральные прокуроры Кыргызстана и Азербайджана Максат Асаналиев и Кямран Алиев подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2025-2026 годы.
Внешняя политика
24 июля 2024 г. 10:29

Генеральные прокуроры Кыргызстана и Азербайджана Максат Асаналиев и Кямран Алиев подписали соглашение о сотрудничестве и программу сотрудничества на 2025-2026 годы.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, встреча прошла в рамках 22-го заседания генпрокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и 3-го заседания Совета генпрокуроров Организации тюркских государств.

"Соглашение и программа сотрудничества призваны укрепить взаимодействие надзорных органов Кыргызстана и Азербайджана в области правопорядка и законности. Документы включают в себя обмен опытом и информацией, проведение совместных мероприятий, а также реализацию проектов, направленных на повышение эффективности прокурорской деятельности", - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры Кыргыстана.

Асаналиев отметил, что подписание документов знаменует новый этап в отношениях.

"Это также свидетельствует о нашем общем стремлении к укреплению правопорядка и защите законных интересов наших граждан", - добавил он.

В свою очередь генпрокурор Азербайджана отметил, что надзорные органы хорошо сотрудничают.

"Хочу сказать, что отношения с вашей службой очень хорошие, рабочие, плодотворные. Не помню, чтобы по какому-то уголовному делу при оказании помощи были какие-то проблемы", - резюмировал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
Азербайджан не направил приглашение в ПАСЕ для наблюдения за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 16:19
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Вьетнама
23 июля 2024 г. 15:45
Турецкий депутат: Азербайджан является одним из основных локомотивов ОТГ
Турецкий депутат: Азербайджан является одним из основных локомотивов ОТГ
23 июля 2024 г. 15:34
Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию на Южном Кавказе
Замглавы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию на Южном Кавказе
23 июля 2024 г. 14:58
МИД Азербайджана поздравил Египет по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Египет по случаю национального праздника
23 июля 2024 г. 13:23
Ассоциации гидов Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве
Ассоциации гидов Азербайджана и Казахстана договорились о сотрудничестве
23 июля 2024 г. 13:05
В МИД Ирана обсудили отношения с Азербайджаном
В МИД Ирана обсудили отношения с Азербайджаном
23 июля 2024 г. 11:58
Ильхам Алиев поздравил президента Египта
Ильхам Алиев поздравил президента Египта
23 июля 2024 г. 11:21
Азербайджан пригласил 20 международных организаций наблюдать за парламентскими выборами
Азербайджан пригласил 20 международных организаций наблюдать за парламентскими выборами
23 июля 2024 г. 10:49
Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане
Сербия может оказать поддержку гуманитарному разминированию в Азербайджане
23 июля 2024 г. 10:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi