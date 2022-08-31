Генпрокурор Азербайджана встретился с руководителями правоохранительных органов Ирана

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с руководителями правоохранительных органов Ирана.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев в рамках рабочего визита в Тегеран встретился с руководителями правоохранительных органов Ирана.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

В рамках визита К.Алиев провел встречу с министром внутренних дел Ирана Ахмадом Вахиди. Министр поздравил Азербайджан с блестящей победой в 44-дневной Отечественной войне, завершившейся освобождением исторических земель страны от оккупации.

На встрече была отмечена важность развития деловых связей между правоохранительными органами, обсуждена борьба с различными проявлениями преступности, в том числе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ, а также экстрадиция разыскиваемых лиц для привлечения их к уголовной ответственности, взаимное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и безопасности и др.

Затем генпрокурор встретился с председателем Верховного административного суда Исламской Республики Иран Хекметали Мозаффари. На встрече было выражено удовлетворение тем, что сотрудничество между прокуратурами и судебными органами двух стран развивается по восходящей линии.