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Генпрокурор встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане

Генпрокурор встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с резидентом-координатором Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Владанкой Андреевой.
Внешняя политика
13 февраля 2024 г. 16:48
Генпрокурор встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с резидентом-координатором Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе встречи K.Алиев заявил о высоком уровне отношений между Азербайджаном и структурами ООН.

По его словам, проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 свидетельствует о большом доверии и уважении к Азербайджану в мире.

Резидент-координатор ООН Владанка Андреева рассказала о значении COP29 и вкладе международной конференции в решение глобальных экологических проблем.

В ходе встречи было обсуждено сотрудничество Генпрокуратуры с Управлением ООН по наркотикам и преступности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi ilə görüşüb

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