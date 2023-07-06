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Генпрокурор встретился с Генсеком ОТГ

Генпрокурор встретился с Генсеком ОТГ 6 июля Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, находящимся в нашей стране с рабочим визитом.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 15:20
Генпрокурор встретился с Генсеком ОТГ

6 июля Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбеком Омуралиевым, находящимся в нашей стране с рабочим визитом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Поприветствовав гостя, генеральный прокурор подчеркнул важность сотрудничества между Азербайджаном и ОТГ и укрепления связей между различными структурами братских и дружественных тюркоязычных стран, в том числе органами прокуратуры

1 ноября 2021 года по инициативе прокуратур Азербайджана и Турции в Баку было проведено первое заседание Генеральных прокуроров государств-членов ОТГ и подчеркнута важность создания Совета генеральных прокуроров, а в августе прошлого года в Баку по инициативе нашей страны была проведена международная конференция на тему правового сотрудничества для молодых прокуроров стран-членов ОТГ.

Генеральный секретарь Кубанычбек Омуралиев отметил, что ОТГ ценит и поддерживает созданную платформу, и подчеркнул, что Совет, созданный для развития всестороннего сотрудничества между тюркоязычными странами, особенно в борьбе с преступностью, имеет важное значение.

В ходе встречи состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе о проведении второго заседания Совета в ноябре текущего года в городе Анкара.

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Версия на английском языке ФотоProsecutor General of Azerbaijan meets Secretary General of OTS
Версия на азербайджанском языке ФотоKamran Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi ilə görüşüb

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