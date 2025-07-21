Генпрокурор Турции: Заинтересованы в развитии сотрудничества с органами прокуратуры Азербайджана

Генпрокурор Турции: Заинтересованы в развитии сотрудничества с органами прокуратуры Азербайджана

Турция заинтересована в развитии сотрудничества с органами прокуратуры Азербайджана с целью превратить страны в центр мира в регионе.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил главный прокурор Верховного суда Турции Мухсин Шентюрк журналистам по итогам переговоров с делегацией во главе с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

"Выражаю благодарность за принятие нашего приглашения посетить Турцию. Наши страны тесно сотрудничают во всех сферах, включая правоохранительные органы. Турецкий народ всегда стоял на стороне мира. Наша цель — поднять это сотрудничество на еще более высокий уровень и превратить обе страны в центр региона", - сказал Шентюрк.

Главный прокурор подчеркнул, что Турция и Азербайджан играют ведущую роль в установлении связей между тюркскими государствами.

"Тюркские государства, по сути, являются одной семьей численностью 354 миллиона человек. Посмотрите, мир движется к единству, солидарности, союзам. Мы разделяем один язык, одну культуру, одну историю. Поэтому наши укрепляющиеся связи усиливают наше единство. В прошлом году я дважды был в Азербайджане, и нас встретили с высочайшим гостеприимством. Когда я приезжаю в братский Азербайджан, я чувствую себя среди родных", - сказал он.

Отметим, что генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев находится с визитом в Турции.