Генпрокурор: Строительство Арменией в приграничной зоне крупного металлургического завода – большое преступление

"Строительство Арменией в приграничной зоне, в Араздейене, крупного металлургического завода на 70 млн долларов – большое преступление".

"Строительство Арменией в приграничной зоне, в Араздейене, крупного металлургического завода на 70 млн долларов – большое преступление".

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на проходящей в Нахчыване конференции на тему приграничного сотрудничества прокуратур Азербайджана и Турции.

Генпрокурор назвал серьезным преступлением строительство крупного металлургического завода и сброс ядовитых веществ во вторую по величине реку Южного Кавказа – Араз: "Мы неоднократно обсуждали это и за два минувших дня вновь обсудили с турецкими коллегами. Загрязнение реки Араз непосредственно влияет на качество водных ресурсов, в том числе на местную флору и фауну. Деятельность завода, который будет построен близ Садаракского района, не только загрязнит реку Араз, но выбрасываемый в воздух ядовитый газ будет серьезно воздействовать на флору и фауну. Кроме того, если заработает металлургический завод, это нарушит окружающую среду, экосистему на большой полосе, приведет к отравлению атмосферы ядовитыми веществами. Армения вновь грубо нарушает нормы и принципы международного права, особенно положения Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) Европейской экономической комиссии ООН. Это не первый случай, когда Армения не соблюдает нормы международного экологического права".