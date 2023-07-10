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Генпрокурор: Строительство Арменией в приграничной зоне крупного металлургического завода – большое преступление

Генпрокурор: Строительство Арменией в приграничной зоне крупного металлургического завода – большое преступление "Строительство Арменией в приграничной зоне, в Араздейене, крупного металлургического завода на 70 млн долларов – большое преступление".
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 13:17
Генпрокурор: Строительство Арменией в приграничной зоне крупного металлургического завода – большое преступление

"Строительство Арменией в приграничной зоне, в Араздейене, крупного металлургического завода на 70 млн долларов – большое преступление".

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Кямран Алиев сказал на проходящей в Нахчыване конференции на тему приграничного сотрудничества прокуратур Азербайджана и Турции.

Генпрокурор назвал серьезным преступлением строительство крупного металлургического завода и сброс ядовитых веществ во вторую по величине реку Южного Кавказа – Араз: "Мы неоднократно обсуждали это и за два минувших дня вновь обсудили с турецкими коллегами. Загрязнение реки Араз непосредственно влияет на качество водных ресурсов, в том числе на местную флору и фауну. Деятельность завода, который будет построен близ Садаракского района, не только загрязнит реку Араз, но выбрасываемый в воздух ядовитый газ будет серьезно воздействовать на флору и фауну. Кроме того, если заработает металлургический завод, это нарушит окружающую среду, экосистему на большой полосе, приведет к отравлению атмосферы ядовитыми веществами. Армения вновь грубо нарушает нормы и принципы международного права, особенно положения Конвенции ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) Европейской экономической комиссии ООН. Это не первый случай, когда Армения не соблюдает нормы международного экологического права".

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Ermənistanın sərhədyanı bölgədə iri metallurgiya zavodu inşa etməsi böyük cinayətdir"

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