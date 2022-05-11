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Генпрокурор Саудовской Аравии посетил Шушу

Генпрокурор Саудовской Аравии посетил Шушу 11 мая делегация во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия Шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом вместе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым посетила город Физули и культурную столицу Азербайджана - Шушу.
Внешняя политика
11 мая 2022 г. 18:14
Генпрокурор Саудовской Аравии посетил Шушу

11 мая делегация во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия Шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом вместе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым посетила город Физули и культурную столицу Азербайджана - Шушу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках визита гости ознакомились с Международным аэропортом Физули, считающимся "воздушными воротами Карабаха", и были проинформированы о созданных в аэропорту условиях, отвечающих всем современным и международным стандартам.

В Шуше гости посетили бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, а затем побывали на Джыдыр-дюзю.

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Версия на английском языке ФотоSaudi Arabia's attorney general visits Azerbaijan’s Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanının Baş prokuroru Şuşaya səfər edib

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