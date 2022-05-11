Генпрокурор Саудовской Аравии посетил Шушу

11 мая делегация во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия Шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом вместе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым посетила город Физули и культурную столицу Азербайджана - Шушу.

11 мая делегация во главе с генеральным прокурором Королевства Саудовская Аравия Шейхом Саудом бин Абдуллой Аль Муаджибом вместе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым посетила город Физули и культурную столицу Азербайджана - Шушу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В рамках визита гости ознакомились с Международным аэропортом Физули, считающимся "воздушными воротами Карабаха", и были проинформированы о созданных в аэропорту условиях, отвечающих всем современным и международным стандартам.

В Шуше гости посетили бюсты Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля, а затем побывали на Джыдыр-дюзю.