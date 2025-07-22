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Генпрокурор: Россия не информирует Азербайджан о результатах расследования сбития самолета AZAL

Генпрокурор: Россия не информирует Азербайджан о результатах расследования сбития самолета AZAL 15:20
Внешняя политика
22 июля 2025 г. 15:29
Генпрокурор: Россия не информирует Азербайджан о результатах расследования сбития самолета AZAL

Российская сторона не предоставляет Азербайджану информацию о конкретных результатах расследования по сбитию и крушению самолета AZAL в Актау.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев, находящийся с визитом в Анкаре.

Он отметил, что с момента падения самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане Азербайджан регулярно поддерживает связь со Следственным комитетом России и направляет соответствующие письменные запросы.

"Они пока не предоставляют нам конкретных результатов расследования, ссылаясь на проведение экспертиз, продолжение следствия, выполнение следственных действий. Однако с самого начала расследования у нас имелось достаточно доказательств. Мы хорошо осведомлены об обстоятельствах происшествия и собрали все необходимые материалы. Работа ведется в координации с казахстанской стороной", - сказал Алиев.

Он отметил, что как только самолет упал вблизи города Актау, Генеральная прокуратура Азербайджана незамедлительно возбудила уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В то же время, казахстанская сторона, затем и Следственный комитет России также инициировали уголовные процессы.

"Таким образом, в настоящее время уголовные дела расследуются в трех странах. Возникает вопрос: почему по одному и тому же факту были возбуждены уголовные дела в трех разных государствах? Потому что это событие так или иначе затрагивает интересы всех трех стран. Известно, что во время этого происшествия среди граждан всех трех государств были как погибшие, так и получившие телесные повреждения различной степени. По этой причине мы сотрудничаем как со Следственным комитетом России, так и с Казахстаном", - заявил генпрокурор.

К.Алиев также отметил, что с самого начала они поддерживали связь с Прокуратурой Бразилии.

"Как вам известно, самолет был произведен в Бразилии. В любом случае, мы надеемся, что российская сторона в кратчайшие сроки предоставит нам информацию о ходе следствия и его конкретных результатах, а также о привлечении к ответственности лиц, совершивших преступление. Хотя мы и не утверждаем, что это было совершено умышленно", - подчеркнул он.

Генпрокурор добавил, что если этого не произойдет, Азербайджан оставляет за собой право обратиться в международные суды.

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Версия на английском языке Prosecutor General: Russia doesn’t inform Azerbaijan about specific results on AZAL plane crash in Aktau
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: AZAL təyyarəsinin vurulmasının istintaqı ilə bağlı Rusiya konkret nəticələr barədə bizə məlumat vermir

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