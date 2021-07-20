Генпрокурор России позвонил азербайджанскому коллеге

20 июля между генпрокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым и генпрокурором Российской Федерации Игорем Красновым состоялся телефонный разговор.

20 июля между генпрокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым и генпрокурором Российской Федерации Игорем Красновым состоялся телефонный разговор.

Как передает Report, информация об этом распространена на аккаунте Генпрокуратуры Азербайджана в Twitter.

Игорь Краснов позвонил, чтобы поздравить азербайджанского коллегу и весь коллектив прокуратуры с Гурбан байрамы.

Генпрокурор Кямран Алиев выразил признательность за поздравление.

Было выражено удовлетворение высоким уровнем связей между двумя странами во всех сферах, в том числе правовой, а также произведен обмен мнениями по ряду вопросов.