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Генпрокурор России позвонил азербайджанскому коллеге

Генпрокурор России позвонил азербайджанскому коллеге 20 июля между генпрокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым и генпрокурором Российской Федерации Игорем Красновым состоялся телефонный разговор.
Внешняя политика
20 июля 2021 г. 13:28
Генпрокурор России позвонил азербайджанскому коллеге

20 июля между генпрокурором Азербайджанской Республики Кямраном Алиевым и генпрокурором Российской Федерации Игорем Красновым состоялся телефонный разговор.

Как передает Report, информация об этом распространена на аккаунте Генпрокуратуры Азербайджана в Twitter.

Игорь Краснов позвонил, чтобы поздравить азербайджанского коллегу и весь коллектив прокуратуры с Гурбан байрамы.

Генпрокурор Кямран Алиев выразил признательность за поздравление.

Было выражено удовлетворение высоким уровнем связей между двумя странами во всех сферах, в том числе правовой, а также произведен обмен мнениями по ряду вопросов.

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Версия на английском языке Russia's Prosecutor General calls his Azerbaijani counterpart
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Baş prokuroru Kamran Əliyevə zəng vurdu

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