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Генпрокурор: Полученные доказательства используются при выдвижении исков против Армении в международных судах

Генпрокурор: Полученные доказательства используются при выдвижении исков против Армении в международных судах Полученные в ходе следствия по уголовным делам доказательства эффективно используются при выдвижении исков Азербайджана против Армении в международных судах
Внешняя политика
1 октября 2022 г. 10:21
Генпрокурор: Полученные доказательства используются при выдвижении исков против Армении в международных судах

Полученные в ходе следствия по уголовным делам доказательства эффективно используются при выдвижении Азербайджаном исков против Армении в международных судах.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он напомнил, что в связи с преступлениями, совершенными Арменией, регулярно возбуждаются уголовные дела: "Конечно, возникают определенные трудности с экстрадицией этих лиц в Азербайджан и привлечением их к следственным мероприятиям. Тем не менее, после Второй Карабахской войны несколько человек, совершивших подобные преступления, мы выявили и привлекли к следствию. Удалось привлечь к уголовной ответственности и участников Ходжалинского геноцида. Полученные в ходе следствия по этим уголовным делам доказательства используются Азербайджаном при выдвижении исков против Армении в международных судах".

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Azərbaycanın beynəlxalq məhkəmələrdə Ermənistana qarşı qaldırdığı iddialarda sübutlardan istifadə olunur"

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