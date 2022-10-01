Генпрокурор: Полученные доказательства используются при выдвижении исков против Армении в международных судах

Полученные в ходе следствия по уголовным делам доказательства эффективно используются при выдвижении исков Азербайджана против Армении в международных судах

Полученные в ходе следствия по уголовным делам доказательства эффективно используются при выдвижении Азербайджаном исков против Армении в международных судах.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он напомнил, что в связи с преступлениями, совершенными Арменией, регулярно возбуждаются уголовные дела: "Конечно, возникают определенные трудности с экстрадицией этих лиц в Азербайджан и привлечением их к следственным мероприятиям. Тем не менее, после Второй Карабахской войны несколько человек, совершивших подобные преступления, мы выявили и привлекли к следствию. Удалось привлечь к уголовной ответственности и участников Ходжалинского геноцида. Полученные в ходе следствия по этим уголовным делам доказательства используются Азербайджаном при выдвижении исков против Армении в международных судах".