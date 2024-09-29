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Генпрокурор Монголии: Отношения с прокуратурой Азербайджана находятся на высоком уровне

Генпрокурор Монголии: Отношения с прокуратурой Азербайджана находятся на высоком уровне В рамках 29-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку, продолжается серия встреч с делегациями международных организаций и иностранных государств.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 14:03
Генпрокурор Монголии: Отношения с прокуратурой Азербайджана находятся на высоком уровне

В рамках 29-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), проходящей в Баку, продолжается серия встреч с делегациями международных организаций и иностранных государств.

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Монголии Жаргалсайханом Бандзрагчином.

Кямран Алиев отметил, что существующие отношения взаимного доверия и дружбы между двумя странами создают платформу для дальнейшего развития политических, экономических и культурных связей, имеющих глубокие исторические корни. Он также подробно проинформировал о мерах, принимаемых в Азербайджане по борьбе с преступностью.

Касаясь исторической значимости проведения в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), К. Алиев сообщил, что 15 ноября Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) организует высокоуровневую пленарную сессию на тему "Мобилизация правоохранительных органов для усиленной климатической деятельности", пригласив монгольскую сторону принять участие.

Кямран Алиев также подчеркнул важность обмена опытом и взаимных визитов сотрудников прокуратуры, отметив прочные связи с прокуратурой Монголии.

Генеральный прокурор Монголии выразил благодарность за теплый прием и высоко оценил реформы, проводимые в прокуратуре Азербайджана, а также существующие отношения между правоохранительными органами двух стран. Он поздравил Кямрана Алиева с профессиональным праздником работников прокуратуры Азербайджана, отмечаемым 1 октября, и 106-летием со дня основания прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMonqolustanın baş prokuroru: Azərbaycan Prokurorluğu ilə əlaqələr yüksək səviyyədədir

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