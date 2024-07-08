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Генпрокурор Кямран Алиев находится с рабочим визитом в Вене

Генпрокурор Кямран Алиев находится с рабочим визитом в Вене Делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Австрию.
Внешняя политика
8 июля 2024 г. 16:25
Генпрокурор Кямран Алиев находится с рабочим визитом в Вене

Делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым отправилась с рабочим визитом в Австрию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что в рамках визита состоялась двусторонняя встреча между Кямраном Алиевым и генеральным прокурором Австрии Маргит Вахбергер.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, борьбы с терроризмом, легализации доходов, полученных преступным путем, коррупционных преступлений и другим темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Kamran Əliyev Vyanada işgüzar səfərdədir

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