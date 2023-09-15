Генпрокурор Казахстана находится с официальным визитом в Азербайджане

Делегация во главе с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Делегация во главе с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, Б.Асылов прибыл в Азербайджан по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева с целью участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ и 4-м заседании Генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества.

В рамках визита также состоялись переговоры Б.Асылова и К.Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в правовой сфере.

Выражена уверенность в том, что плодотворное сотрудничество между ведомствами двух стран продолжится и в будущем.