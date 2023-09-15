О нас

Генпрокурор Казахстана находится с официальным визитом в Азербайджане

Генпрокурор Казахстана находится с официальным визитом в Азербайджане Делегация во главе с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 19:30
Генпрокурор Казахстана находится с официальным визитом в Азербайджане

Делегация во главе с генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым прибыла с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, Б.Асылов прибыл в Азербайджан по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева с целью участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ и 4-м заседании Генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества.

В рамках визита также состоялись переговоры Б.Асылова и К.Алиева, стороны провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в правовой сфере.

Выражена уверенность в том, что плодотворное сотрудничество между ведомствами двух стран продолжится и в будущем.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanın Baş prokuroru Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi