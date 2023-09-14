Генпрокурор ИРИ: Дело о нападении на посольство Азербайджана передано в суд

Дело о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране направлено в суд.

Дело о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране направлено в суд.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад на встрече с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

Генпрокурор Ирана заявил, что держит расследование уголовного дела о нападении на посольство под личным контролем. По его словам, дело уже передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Мовахеди-Азад заверил, что суд в Иране примет справедливое решение в отношении фигурантов дела.

Он отметил, что иранская сторона придает большое значение развитию связей с Азербайджаном. Мовахеди-Азад также выразил удовлетворение тем, что совершил первый иностранный визит на посту генпрокурора именно в Азербайджан.