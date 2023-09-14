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Генпрокурор ИРИ: Дело о нападении на посольство Азербайджана передано в суд

Генпрокурор ИРИ: Дело о нападении на посольство Азербайджана передано в суд Дело о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране направлено в суд.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 12:14
Генпрокурор ИРИ: Дело о нападении на посольство Азербайджана передано в суд

Дело о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране направлено в суд.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Ирана Мохаммед Казем Мовахеди-Азад на встрече с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым.

Генпрокурор Ирана заявил, что держит расследование уголовного дела о нападении на посольство под личным контролем. По его словам, дело уже передано в суд для дальнейшего разбирательства.

Мовахеди-Азад заверил, что суд в Иране примет справедливое решение в отношении фигурантов дела.

Он отметил, что иранская сторона придает большое значение развитию связей с Азербайджаном. Мовахеди-Азад также выразил удовлетворение тем, что совершил первый иностранный визит на посту генпрокурора именно в Азербайджан.

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Версия на английском языке Prosecutor General of Iran: Criminal case related to attack on Azerbaijani embassy is under control
Версия на азербайджанском языке İranın Baş prokuroru Azərbaycan səfirliyinə hücumla bağlı cinayət işinin nəzarətində olduğunu bəyan edib

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