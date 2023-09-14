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Генпрокурор Ирана находится с рабочей поездкой в Азербайджане

Генпрокурор Ирана находится с рабочей поездкой в Азербайджане Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Казем Мовахеди-Азад по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в 4-м совещании генпрокуроров государств-членов Организации экономич
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 12:20
Генпрокурор Ирана находится с рабочей поездкой в Азербайджане

По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева для участия в 4-м совещании генпрокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества в Азербайджан с рабочим визитом прибыл генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Казем Мовахеди-Азад.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе состоявшейся сегодня встречи генеральный прокурор Азербайджанской Республики рассказал о важности мер, направленных на развитие деловых отношений между прокуратурами Азербайджана и Ирана.

К.Алиев выразил надежду на продолжение двустороннего сотрудничества в будущем, отметив, что заявление прокуратуры Ирана по привлечению к ответственности лица, совершившего теракт против посольства Азербайджана в Тегеране, было важным шагом.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİranın Baş prokuroru Azərbaycanda işgüzar səfərdədir

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