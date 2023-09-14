Генпрокурор Ирана находится с рабочей поездкой в Азербайджане

Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Казем Мовахеди-Азад по приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в 4-м совещании генпрокуроров государств-членов Организации экономич

По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева для участия в 4-м совещании генпрокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества в Азербайджан с рабочим визитом прибыл генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммад Казем Мовахеди-Азад.



Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.



В ходе состоявшейся сегодня встречи генеральный прокурор Азербайджанской Республики рассказал о важности мер, направленных на развитие деловых отношений между прокуратурами Азербайджана и Ирана.



К.Алиев выразил надежду на продолжение двустороннего сотрудничества в будущем, отметив, что заявление прокуратуры Ирана по привлечению к ответственности лица, совершившего теракт против посольства Азербайджана в Тегеране, было важным шагом.