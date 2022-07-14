Генпрокурор Грузии находится с визитом в Азербайджане

Делегация во главе с генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе находится с визитом в Азербайджане.

Делегация во главе с генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

Визит состоялся по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

14 июля в Генеральной прокуратуре Азербайджана состоялась встреча с грузинской делегацией. На встрече было подчеркнуто, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами вышло на уровень стратегического партнерства благодаря совместным серьезным усилиям и непоколебимой политической воле глав государств, двусторонние отношения, основанные на глубоких исторических и культурных корнях, будут успешно развиваться и в будущем.

В ходе встречи были обсуждены вопросы защиты прав и свобод наших соотечественников, компактно проживающих в Квемо-Картли и Кахетии, а также этнических грузин, проживающих в Агстафинском, Газахском, Балакянском, Загатальском и других регионах нашей страны.

Также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в правовой сфере, а также в рамках двусторонних и международных организаций, в сфере экстрадиции и взаимной правовой помощи.

Во встречах делегации принимал участие посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.