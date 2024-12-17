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Генпрокурор: Единство тюркских государств позитивно сказалось на работе правоохранительных органов

Генпрокурор: Единство тюркских государств позитивно сказалось на работе правоохранительных органов Единство тюркских государств оказало крайне положительное влияние на деятельность правоохранительных органов стран.
Внешняя политика
17 декабря 2024 г. 11:13
Генпрокурор: Единство тюркских государств позитивно сказалось на работе правоохранительных органов

Единство тюркских государств оказало крайне положительное влияние на деятельность правоохранительных органов этих стран.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев заявил на международной конференции "Транснациональные аспекты правоотношений: современные вызовы и цели" в Баку.

Генпрокурор отметил, что создание Совета сотрудничества тюркских государств в рамках Нахчыванского соглашения в 2009 году, и дальнейшее преобразование союза в Организацию тюркских государств вывело интеграцию между братскими народами на новый уровень.

Он заявил, что единство тюркских государств оказало положительное влияние на деятельность правоохранительных органов и способствовало развитию сотрудничества.

"Особо следует отметить деятельность Совета генеральных прокуроров стран-членов Организации тюркских государств, учрежденного в 2021 году в Баку. Предприняты практические шаги по институционализации существующих партнерских отношений с правоохранительными органами, судебными академиями и учебными центрами братских тюркских государств", - добавил Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Türk dövlətlərinin birliyi hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinə çox müsbət təsir edib

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