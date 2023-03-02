Генпрокурор Болгарии находится с визитом в Азербайджане

Делегация во главе с генеральным прокурором Болгарии Иваном Гешевым находится с рабочей поездкой в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Делегация во главе с генеральным прокурором Болгарии Иваном Гешевым находится с рабочей поездкой в Баку по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Делегация посетила Аллею почетного захоронения и возложила венок к могиле общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, а также посетила могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Гости также посетили Аллею шехидов и почтили память воинов, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

На двусторонней встрече, состоявшейся в Генеральной прокуратуре, генпрокурор Кямран Алиев отметил, что дружественные и партнерские отношения между странами успешно развиваются по многим направлениям.

Генеральный прокурор Болгарии Иван Гешев выразил благодарность за оказанное высокое гостеприимство. Подчеркнув положительную динамику связей между прокуратурами Азербайджана и Болгарии, он рассказал о необходимости и перспективах развития этих отношений в будущем.