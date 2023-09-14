Генпрокурор Беларуси находится с визитом в Азербайджане

По приглашению Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в нашу страну с рабочим визитом прибыл Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ

По приглашению Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в нашу страну с рабочим визитом прибыл Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.

Как сообщает Report, на состоявшейся сегодня в Генпрокуратуре встрече обсуждались вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран в борьбе с преступностью, оказания правовой помощи по отдельным уголовным делам, экстрадиции преступников и другие вопросы.