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Генпрокурор Беларуси находится с визитом в Азербайджане

Генпрокурор Беларуси находится с визитом в Азербайджане По приглашению Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в нашу страну с рабочим визитом прибыл Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 15:08
Генпрокурор Беларуси находится с визитом в Азербайджане

По приглашению Генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева в нашу страну с рабочим визитом прибыл Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед для участия в 33-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ.

Как сообщает Report, на состоявшейся сегодня в Генпрокуратуре встрече обсуждались вопросы сотрудничества между правоохранительными органами двух стран в борьбе с преступностью, оказания правовой помощи по отдельным уголовным делам, экстрадиции преступников и другие вопросы.

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Версия на английском языке ФотоProsecutor general of Belarus on visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоBelarusun Baş prokuroru Azərbaycanda səfərdədir

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