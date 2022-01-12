Генпрокурор Азербайджана встретился в Москве с иранским коллегой

В рамках рабочего визита в Москву Генеральный прокурор Кямран Алиев провел двустороннюю встречу с Генеральным прокурором Ирана Мохаммедом Джафаром Монтазери.

В рамках рабочего визита в Москву Генеральный прокурор Кямран Алиев провел двустороннюю встречу с Генеральным прокурором Ирана Мохаммедом Джафаром Монтазери.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Было отмечено, что азербайджано-иранские отношения, имеющие древнюю историю, культурные, религиозные связи, и сегодня развиваются в позитивной динамике.

Стороны провели плодотворные обсуждения по развитию двусторонних связей между структурами, повышению эффективности работы в вопросах организованной преступности, в том числе киберпреступности, незаконного оборота наркотиков, правонарушений в экологической сфере, а также оказания правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции и выдачи осужденных.