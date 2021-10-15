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Генпрокурор Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии

Генпрокурор Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии В рамках визита в Грузию генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с премьер-министром соседней страны Ираклием Гарибашвили.
Внешняя политика
15 октября 2021 г. 16:48
Генпрокурор Азербайджана встретился с премьер-министром Грузии
Кямран Алиев

В рамках визита в Грузию генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с премьер-министром соседней страны Ираклием Гарибашвили.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече было подчеркнуто, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией успешно развиваются во всех направлениях, в том числе и в правоохранительной сфере, достигнуты успехи в области взаимной правовой помощи и экстрадиции, подчеркнута важность взаимных визитов различного уровня для дальнейшего укрепления двустронних связей.

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Версия на английском языке Georgian premier meets visiting Azerbaijani prosecutor-general
Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşüb

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