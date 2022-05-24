Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Кореи

24 мая генпрокурор Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонгом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
К.Алиев отметил, что связи между нашими странами успешно развиваются с ряде сфер, в том числе политической, культурной, гуманитарной и экономической. Он выразил удовлетворение продолжающимся плодотворным юридическим сотрудничеством с Кореей и отметил, что проекты, реализуемые Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA), заслуживают похвалы.
Стороны обсудили подписание между прокуратурами Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.
Посол Ли Ин-Йонг отметил значимость связей с Азербайджаном и динамичное развитие отношений между двумя странами во всех сферах.
Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.