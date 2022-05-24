Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Кореи

24 мая генпрокурор Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонгом.

24 мая генпрокурор Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонгом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

К.Алиев отметил, что связи между нашими странами успешно развиваются с ряде сфер, в том числе политической, культурной, гуманитарной и экономической. Он выразил удовлетворение продолжающимся плодотворным юридическим сотрудничеством с Кореей и отметил, что проекты, реализуемые Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA), заслуживают похвалы.

Стороны обсудили подписание между прокуратурами Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве.

Посол Ли Ин-Йонг отметил значимость связей с Азербайджаном и динамичное развитие отношений между двумя странами во всех сферах.

Стороны также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.