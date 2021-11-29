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Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Кореи

Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Кореи 29 ноября генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кореи в нашей стране Ким Тонг Опом.
Внешняя политика
29 ноября 2021 г. 17:13
Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Кореи

29 ноября генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Кореи в нашей стране Ким Тонг Опом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генпрокурор дал подробную информацию о реформах, осуществляемых в органах прокуратуры под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, всесторонней модернизации деятельности прокуратуры, создании прогрессивной нормативно-правовой базы, о работе, проводимой в направлении изучения международного опыта, и предстоящих задачах.

Было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством с правоохранительными органами Кореи, подчеркнута важность проектов, реализуемых Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) для развития правоохранительных органов нашей страны. Кямран Алиев выдвинул предложение о продолжении сотрудничества между KOICA и научно-учебным центром Генеральной прокуратуры.

Выразив признательность за теплый прием, посол Ким Тонг Оп коснулся двусторонних отношений, отметив, что представляемая им страна придает большое значение связям с Азербайджаном и что отношения между странами динамично развиваются во всех сферах.

Посол выразил уверенность, что плодотворное сотрудничество между правоохранительными органами двух стран будет продолжено и в будущем, поддержал предложение генерального прокурора и отметил, что в этом направлении будут проведены необходимые мероприятия.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Koreya səfiri ilə görüşüb

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