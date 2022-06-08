Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Катара

8 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом Аль-Хинзабом.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Генпрокурор с удовлетворением отметил высокий уровень развития двусторонних отношений и отметил заслуги в этом главы государства Ильхама Алиева и эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани.
Генпрокурор выразил Катару признательность за поддержку нашей страны в период 44-дневной Отечественной войны.
Посол Катара выразил признательность за теплый прием, подчеркнул важность прогрессивных реформ, проводимых в нашей стране во всех сферах.
Стороны также обсудили предстоящий визит в нашу страну делегации во главе с генпрокурором Катара и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
На встрече также присутствовал посол нашей страны в Катаре Рашад Исмайлов.