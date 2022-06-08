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Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Катара

Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Катара 8 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом Аль-Хинзабом.
Внешняя политика
8 июня 2022 г. 14:54
Генпрокурор Азербайджана встретился с послом Катара

8 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Катара в Азербайджане Фейсалом бин Абдуллахом Хамадом Абдуллахом Аль-Хинзабом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Генпрокурор с удовлетворением отметил высокий уровень развития двусторонних отношений и отметил заслуги в этом главы государства Ильхама Алиева и эмира Катара Шейха Тамима бин Хамада Аль-Тани.

Генпрокурор выразил Катару признательность за поддержку нашей страны в период 44-дневной Отечественной войны.

Посол Катара выразил признательность за теплый прием, подчеркнул важность прогрессивных реформ, проводимых в нашей стране во всех сферах.

Стороны также обсудили предстоящий визит в нашу страну делегации во главе с генпрокурором Катара и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встрече также присутствовал посол нашей страны в Катаре Рашад Исмайлов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Qətər səfiri ilə görüşüb

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