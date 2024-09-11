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Генпрокурор Азербайджана встретился с новым главой Верховного суда Турции

Генпрокурор Азербайджана встретился с новым главой Верховного суда Турции 18-59
Внешняя политика
11 сентября 2024 г. 19:11
Генпрокурор Азербайджана встретился с новым главой Верховного суда Турции

Генеральный прокурор Кямран Алиев принял находящуюся с рабочим визитом в Азербайджане делегацию во главе с председателем Верховного суда Турции Омером Керкезом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кямран Алиев поздравил Омера Керкеза с избранием на пост председателя Верховного суда.

Стороны на встрече отметили динамичное развитие связей между двумя странами во многих областях, подчеркнули высокий уровень сотрудничества между органами прокуратуры, судов и юстиции двух стран.

К.Алиев также рассказал О.Керкезу о работах по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, сообщил, что в июле в Ханкенди состоялось открытие городской прокуратуры.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Türkiyə Ali Məhkəməsinin sədri ilə görüşüb

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