Генпрокурор Азербайджана встретился с главой Службы спецрасследований Литвы

29 ноября Генеральный прокурор Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с руководителем Специальной следственной службы Литвы Жидрунасом Барткусом, находящейся в нашей стране с рабочим визитом для участия в очередном заседании руководящего комитета в

29 ноября Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с делегацией во главе с руководителем Специальной следственной службы Литвы Жидрунасом Барткусом, находящейся в нашей стране с рабочим визитом для участия в очередном заседании руководящего комитета в рамках твиннинг-проекта “Поддержка реформ в системе восстановления и управления имуществом в Азербайджане”, реализуемого в рамках “Европейского Инструмента Соседства".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На встрече было отмечено важное значение твиннинг-проекта, бенефициаром которого является прокуратура Азербайджана, для расширения и совершенствования масштабов работ, связанных с выявлением, отслеживанием, арестом, конфискацией и последующим управлением имуществом, приобретенным преступным путем, а также была отмечена необходимость международного сотрудничества в этой области.

Кямран Алиев особо подчеркнул важность продолжения эффективного сотрудничества прокуратуры Азербайджана с международными и региональными организациями, а также с прокуратурой и антикоррупционными структурами других стран, особое место среди которых занимают институты Европейского союза.

Выражая благодарность за теплый прием, Жидрунас Барткус отметил важность законопроектов, подготовленных Генеральной прокуратурой с целью улучшения законодательной базы Азербайджана, проделанной после начала реализации проекта.