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Генпрокурор Азербайджана встретился с делегацией следственного спецкомитета Литвы

Генпрокурор Азербайджана встретился с делегацией следственного спецкомитета Литвы Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился сегодня с делегацией специального следственного комитета Литвы во главе с исполняющим обязанности руководителя комитета Йовитасом Разкевичиусом.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 15:45
Генпрокурор Азербайджана встретился с делегацией следственного спецкомитета Литвы

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился сегодня с делегацией специального следственного комитета Литвы во главе с исполняющим обязанности руководителя комитета Йовитасом Разкевичиусом.

Как сообщает Report, делегация находится в нашей стране с визитом в связи с твиннинг-проектом "Поддержка реформ в системе восстановления и управления имуществом в Азербайджане" в рамках "Европейского инструмента соседства".

Поприветствовавший гостей генпрокурор Кямран Алиев напомнил о подписании между генеральными прокуратурами двух стран программы сотрудничества на 2024-2025 гг. в рамках визита президента Ильхама Алиева в Литву в мае текущего года.

По словам генпрокурора, программа сотрудничества создает широкие возможности для дальнейшего сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. Было отмечено, что реализованные в рамках твиннинг-проекта меры в сфере возврата нажитого преступным путем имущества дают положительные результаты.

Поблагодарив за прием Йовитас Разкевичиус отметил, что Литва придает большое значение связям с Азербайджаном, подчеркнул успешное развитие отношений.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror Litvanın Xüsusi İstintaq Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb

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