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Генпрокурор Азербайджана провел ряд встреч в Грузии

Генпрокурор Азербайджана провел ряд встреч в Грузии Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится в Тбилиси для участия на заседании Исполнительного комитета, 27-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП). Об этом Report сообщ
Внешняя политика
26 сентября 2022 г. 11:52
Генпрокурор Азербайджана провел ряд встреч в Грузии

Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится в Тбилиси для участия на заседании Исполнительного комитета, 27-й ежегодной конференции и общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Делегация посетила парк имени Гейдара Алиева в Тбилиси, где возложила венок к памятнику и почтила память общенационального лидера.

24 сентября состоялось заседание Исполкома Ассоциации. На мероприятии был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе прием новых членов в организацию, рекомендации по заслушиванию отчетов о деятельности Исполкома, проведению очередных ежегодных собраний и конференций Ассоциации и другие вопросы.

Обсуждены организационные моменты, связанные с 29-й ежегодной конференцией и общим собранием Ассоциации, которые состоятся в Азербайджане в сентябре 2024 года, а также региональной конференцией в Стамбуле в мае следующего года.

В рамках визита состоялась встреча генеральных прокуроров Азербайджана и Грузии. Выразив признательность своему коллеге за радушный прием и гостеприимство, Кямран Алиев подчеркнув наличие между нашими странами дружеских и братских отношений, отметил, что эти связи способствуют развитию межведомственного сотрудничества, основанного на взаимном уважении и доверии.

В свою очередь, генпрокурор Грузии Ираклий Шотадзе выразил признательность за теплые слова и подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе его делового визита в Азербайджан в июле текущего года, будут полезны и важны для обеих сторон.

К.Алиев также встретился в Тбилиси с главой королевской прокуратуры Великобритании Максом Хиллом. На встрече обсуждалась необходимость расширения отношений между правоохранительными органами, особенно в вопросах сотрудничества в сфере экстрадиции и взаимной правовой помощи.

Стороны также обсудили расследование уголовного дела по факту нападения радикальной религиозной группировки 4 августа на здание посольства Азербайджана в Лондоне.

Визит делегации продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBaş prokuror Gürcüstanda səfərdədir

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