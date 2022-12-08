Генпрокурор Азербайджана поднял минный вопрос на встрече с армянским коллегой

Недопустимо продолжение Арменией процесса минирования территорий Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на трехсторонней встрече генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении, организованной по инициативе российской стороны
Он отметил важность предоставления точных карт минных полей для защиты жизни и здоровья людей. Генпрокурор также обратил внимание на недопустимость организации незаконных поездок в Карабах и незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны.
Коснувшись значимости совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести после I и II Карабахских войн, он отметил важность продолжения этой работы.