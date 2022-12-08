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Генпрокурор Азербайджана поднял минный вопрос на встрече с армянским коллегой

Генпрокурор Азербайджана поднял минный вопрос на встрече с армянским коллегой Недопустимо продолжение Арменией процесса минирования территорий Азербайджана.
Внешняя политика
8 декабря 2022 г. 14:29
Генпрокурор Азербайджана поднял минный вопрос на встрече с армянским коллегой

Недопустимо продолжение Арменией процесса минирования территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на трехсторонней встрече генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении, организованной по инициативе российской стороны

Он отметил важность предоставления точных карт минных полей для защиты жизни и здоровья людей. Генпрокурор также обратил внимание на недопустимость организации незаконных поездок в Карабах и незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны.

Коснувшись значимости совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести после I и II Карабахских войн, он отметил важность продолжения этой работы.

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Версия на английском языке Prosecutor General of Azerbaijan raises issue of mines at meeting Armenian counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Baş prokuroru erməni həmkarı ilə görüşdə Ermənistanın minalanmanı davam etdirməsi məsələsini qaldırıb

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