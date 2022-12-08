Генпрокурор Азербайджана поднял минный вопрос на встрече с армянским коллегой

Недопустимо продолжение Арменией процесса минирования территорий Азербайджана.

Недопустимо продолжение Арменией процесса минирования территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев сказал на трехсторонней встрече генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении, организованной по инициативе российской стороны

Он отметил важность предоставления точных карт минных полей для защиты жизни и здоровья людей. Генпрокурор также обратил внимание на недопустимость организации незаконных поездок в Карабах и незаконной эксплуатации природных ресурсов нашей страны.

Коснувшись значимости совместной деятельности по поиску лиц, пропавших без вести после I и II Карабахских войн, он отметил важность продолжения этой работы.