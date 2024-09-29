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Генпрокурор Азербайджана подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами-членами МАП

Генпрокурор Азербайджана подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами-членами МАП Расширение взаимного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов Международной ассоциации прокуроров (МАП), охватывающей обширную географию, крайне важно.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 19:17
Генпрокурор Азербайджана подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами-членами МАП

Расширение взаимного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов Международной ассоциации прокуроров (МАП), охватывающей обширную географию, крайне важно.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на открытии 29-й Ежегодной конференции МАП в Баку.

Генпрокурор отметил, что 29-я Ежегодная конференция и Общее собрание Ассоциации окажут содействие региональной безопасности, совместной борьбе со всеми видами преступности, станут эффективным инструментом в развитии существующего потенциала и координации взаимодействия.

"Наиболее важной особенностью деятельности прокуратуры Азербайджана после восстановления независимой государственности стало ее формирование как независимого государственного института, согласование своих функций с требованиями правового государства, демократического общества, построенного на совершенно новых принципах - политического плюрализма и рыночной экономики, свободы человека и гражданина", - подчеркнул К.Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Kamran Əliyev: BPA-ya üzv dövlətlər arasında səmərəli əməkdaşlığın genişləndirilməsi əhəmiyyətlidir

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