Генпрокурор Азербайджана подчеркнул важность расширения сотрудничества между странами-членами МАП

Расширение взаимного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов Международной ассоциации прокуроров (МАП), охватывающей обширную географию, крайне важно.

Расширение взаимного и эффективного сотрудничества между правоохранительными органами государств-членов Международной ассоциации прокуроров (МАП), охватывающей обширную географию, крайне важно.

Как сообщает Report , об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на открытии 29-й Ежегодной конференции МАП в Баку.

Генпрокурор отметил, что 29-я Ежегодная конференция и Общее собрание Ассоциации окажут содействие региональной безопасности, совместной борьбе со всеми видами преступности, станут эффективным инструментом в развитии существующего потенциала и координации взаимодействия.

"Наиболее важной особенностью деятельности прокуратуры Азербайджана после восстановления независимой государственности стало ее формирование как независимого государственного института, согласование своих функций с требованиями правового государства, демократического общества, построенного на совершенно новых принципах - политического плюрализма и рыночной экономики, свободы человека и гражданина", - подчеркнул К.Алиев.