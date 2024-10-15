Генпрокурор Азербайджана обсудил с делегацией старейшего вуза Восточной Сибири подготовку кадров

14:53

В Генеральной прокуратуре состоялись обсуждения с делегацией Иркутского государственного университета по вопросам подготовки юридических кадров.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, 14 октября генеральный прокурор Кямран Алиев принял делегацию, составленную из преподавателей и студентов Юридического института Иркутского государственного университета, старейшего вуза Восточной Сибири, а также членов Иркутской палаты адвокатов, прибывших с визитом в Азербайджан.

На встрече обсуждались особенности подготовки кадров, перспективы сотрудничества и сложившиеся деловые связи между прокурорскими органами Азербайджана и России.

В рамках встречи проведены презентации, представлена подробная информация о деятельности прокуратуры Азербайджана, обучении сотрудников и применяемых технологиях.