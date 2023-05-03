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Генпрокурор Азербайджана находится в рабочей поездке в Турции

Генпрокурор Азербайджана находится в рабочей поездке в Турции Большая делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась в рабочую поездку в Стамбул для участия в 1-й Панъевропейской региональной конференции Международной ассоциации прокуроров.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 11:43
Генпрокурор Азербайджана находится в рабочей поездке в Турции

Большая делегация во главе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым отправилась в рабочую поездку в Стамбул для участия в 1-й Панъевропейской региональной конференции Международной ассоциации прокуроров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Сообщается, что на мероприятии, в котором принимают участие главные прокуроры различных государств и руководители влиятельных международных организаций, будут проведены обсуждения по вопросу эффективного расследования в эпоху цифровизации и др.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş prokuroru Türkiyədə işgüzar səfərdədir

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