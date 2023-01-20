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Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Нидерландах

Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Нидерландах Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев находится с визитом в Нидерландах.
Внешняя политика
20 января 2023 г. 14:12
Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Нидерландах

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев находится с визитом в Нидерландах.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в Twitter.

"В этот траурный день Черного января вместе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым мы почтили память нашего Общенационального лидера Гейдара Алиева, который первым решительно осудил преступление, совершенное против нашего народа, и потребовал политико-правовой оценки резни 20 января 1990 года", - отметил посол.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s Prosecutor General visiting Netherlands
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Baş prokuroru Niderlandda səfərdədir

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