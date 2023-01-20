Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Нидерландах

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев находится с визитом в Нидерландах.

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев находится с визитом в Нидерландах.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев написал в Twitter.

"В этот траурный день Черного января вместе с Генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым мы почтили память нашего Общенационального лидера Гейдара Алиева, который первым решительно осудил преступление, совершенное против нашего народа, и потребовал политико-правовой оценки резни 20 января 1990 года", - отметил посол.