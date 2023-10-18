Генпрокурор Азербайджана находится с визитом в Китае

Азербайджанская делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в Пекине для участия в форуме "Прозрачный Шелковый путь", организованном Национальной наблюдательной комиссией КНР.

Азербайджанская делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в Пекине для участия в форуме "Прозрачный Шелковый путь", организованном Национальной наблюдательной комиссией КНР.

Как сообщает Report, азербайджанская делегация в рамках визита приняла участие в работе Тематического форума совместно с руководителями антикоррупционных структур из более чем 30 стран, представителями авторитетных международных организаций и компаний.

Выступивший на мероприятии К.Алиев рассказал о восстановлении признанной мировым сообществом территориальной целостности Азербайджана, и масштабах разрушений, учиненных Арменией в Карабахском регионе в период оккупации. Генпрокурор подчеркнул, что сегодня на этих территориях успешно ведутся работы по реконструкции.

В рамках визита генпрокурор обсудил сотрудничество с коллегами из Китая, Узбекистана, Малайзии, Пакистана, Казахстана, Беларуси, Аргентины, Камбоджи, Египта и других стран.