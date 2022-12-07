Генпрокурор: Азербайджан присоединился ко многим конвенциям по правам человека

Азербайджан присоединился ко многим конвенциям, связанным с вопросами прав человека.

Азербайджан присоединился ко многим конвенциям, связанным с вопросами прав человека.

Как передает Report, об этом на сегодняшней конференции на тему "Основные гарантии прав человека" заявил генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев.

Он отметил, что в современном мире права человека являются важной составной частью общечеловеческой культуры.

"Во всеобщей декларации прав человека ООН и Европейской конвенции "О защите основных свобод и прав человека" отражен круг вопросов, связанный с фундаментальными правами и свободами человека, которые должны быть приняты каждым демократическим государством. В этих документах отмечается, что права человека вне зависимости от пола, расы, национальности, религиозного вероисповедания, социальной принадлежности, политического кредо и др. должны быть обеспечены", - сказал генпрокурор.

К.Алиев отметил, что в Азербайджане принята Конституция, соответствующая демократическим международным нормам права.

"Сегодня, благодаря реформам достойного продолжателя дела общенационального лидера Гейдара Алиева президента Азербайджана Ильхама Алиева, во всех сферах нам удалось достичь больших успехов. Были укреплены основы независимости и суверенитета Азербайджана, а высокие социально-экономические показатели позволили перевести процессы по созданию правого и демократического государства, гражданского общества на более высокий уровень, вследствие чего интеграция нашей страны в мировое сообщество приняло необратимый характер", - заключил он.