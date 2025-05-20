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Генпрокурор: Азербайджан - важный международный центр, принимающий глобальные инициативы

Генпрокурор: Азербайджан - важный международный центр, принимающий глобальные инициативы Генпрокурор: Азербайджан превратился в важный международный центр, принимающий глобальные инициативы
Внешняя политика
20 мая 2025 г. 09:48
Генпрокурор: Азербайджан - важный международный центр, принимающий глобальные инициативы

Азербайджан в последние годы превратился в важный международный центр, принимающий глобальные инициативы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на 6-ом пленарном заседании GlobE Network в Баку.

"Азербайджан, будучи активным членом GlobE Network, высоко ценит эту платформу, которая способствует укреплению международного сотрудничества и совместной борьбе с транснациональной коррупцией. В создании и развитии этой инициативы неоценимую роль сыграла Саудовская Аравия и, в частности, ее антикоррупционный орган "Назаха". Мы высоко ценим их вклад и лидерство в этой важной глобальной инициативе", - сказал Алиев.

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Версия на английском языке Prosecutor General: Azerbaijan becomes crucial int’l hub hosting global initiatives
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: Azərbaycan son illər qlobal təşəbbüslərə ev sahibliyi edən mühüm beynəlxalq mərkəzə çevrilib

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