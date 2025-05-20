Генпрокурор: Азербайджан - важный международный центр, принимающий глобальные инициативы

Генпрокурор: Азербайджан превратился в важный международный центр, принимающий глобальные инициативы

Азербайджан в последние годы превратился в важный международный центр, принимающий глобальные инициативы.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на 6-ом пленарном заседании GlobE Network в Баку.

"Азербайджан, будучи активным членом GlobE Network, высоко ценит эту платформу, которая способствует укреплению международного сотрудничества и совместной борьбе с транснациональной коррупцией. В создании и развитии этой инициативы неоценимую роль сыграла Саудовская Аравия и, в частности, ее антикоррупционный орган "Назаха". Мы высоко ценим их вклад и лидерство в этой важной глобальной инициативе", - сказал Алиев.