Генпрокурор: Армения различными способами продолжила преступления против Азербайджана

Армения различными способами продолжила преступления против Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал во время выступления на брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.
По его словам, с 1988 года начались территориальные притязания Армении к Азербайджану: "В разное время территориальные притязания выдвигались в различной форме. Все притязания проявлялись в преступлениях против государственности и суверенитета Азербайджана. После подписания документа о прекращении огня в годы независимости преступления совершались с использованием иных методов. События, произошедшие 34 года спустя, произошли именно на территории Азербайджана".