О нас

Генпрокурор: Армения различными способами продолжила преступления против Азербайджана

Генпрокурор: Армения различными способами продолжила преступления против Азербайджана Армения различными способами продолжила преступления против Азербайджана.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 12:01
Генпрокурор: Армения различными способами продолжила преступления против Азербайджана

Армения различными способами продолжила преступления против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев сказал во время выступления на брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел в связи с преступлениями, совершенными вооруженными силами и незаконными вооруженными формированиями Армении против Азербайджана с 1988 года и по сей день.

По его словам, с 1988 года начались территориальные притязания Армении к Азербайджану: "В разное время территориальные притязания выдвигались в различной форме. Все притязания проявлялись в преступлениях против государственности и суверенитета Азербайджана. После подписания документа о прекращении огня в годы независимости преступления совершались с использованием иных методов. События, произошедшие 34 года спустя, произошли именно на территории Азербайджана".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Prosecutor General: Armenia continued crimes against Azerbaijan in various ways
Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: "Ermənistan Azərbaycana qarşı cinayətlərini müxtəlif üsullarla davam etdirib"

Самое важное

Спецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения
ФотоСпецназ ВМС Азербайджана и Турции проводит совместные учения
6 октября 2022 г. 10:51
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
5 октября 2022 г. 12:58
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
5 октября 2022 г. 00:03
В городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
4 октября 2022 г. 21:19
В Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
ФотоВ Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
4 октября 2022 г. 21:08
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
4 октября 2022 г. 16:04
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
4 октября 2022 г. 13:17
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi