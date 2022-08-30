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Генпрокурор: Более 40 граждан Азербайджана сбежали в Иран в ходе судебного расследования

Генпрокурор: Более 40 граждан Азербайджана сбежали в Иран в ходе судебного расследования Генеральный прокурор Кямран Алиев, находящийся с визитом в столице Ирана Тегеране, встретился со своим иранским коллегой Мохаммедом Джафаром Монтазери.
Внешняя политика
30 августа 2022 г. 13:36
Генпрокурор: Более 40 граждан Азербайджана сбежали в Иран в ходе судебного расследования

Генеральный прокурор Кямран Алиев, находящийся с визитом в столице Ирана Тегеране, встретился со своим иранским коллегой Мохаммедом Джафаром Монтазери.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ILNA.

По его словам, в ходе визита состоятся встречи с представителями судебных органов для урегулирования возникающих проблем.

Он отметил, что правительство Азербайджана очень серьезно относится к борьбе с незаконным оборотом наркотиков: “Ряд иранских заключенных в Азербайджане отбывают срок за преступления, связанные с наркотиками, и они могут быть экстрадированы на основании договора об экстрадиции, ведутся переговоры об обмене 137 заключенных”.

Кямран Алиев заявил, что 41 гражданин Азербайджана бежал в Иран в ходе судебного расследования: “Мы ожидаем возвращения этих лиц в нашу страну”.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokuror: “Məhkəmə istintaqı zamanı 41 Azərbaycan vətəndaşı İrana qaçıb”

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