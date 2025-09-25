Генпрокуратуры Азербайджана и Узбекистана подписали программу сотрудничества до 2028 года

Генеральные прокуратуры Азербайджана и Узбекистана подписали программу сотрудничества на период 2026-2027гг.

Как сообщили Report в Генеральной прокуратуре Азербайджана, документ был подписан в рамках визита в Узбекистан делегация во главе с Генпрокурором Кямраном Алиевым.

"В ходе двусторонней встречи в Генеральной прокуратуре Узбекистана руководитель ведомства Нигматилла Юлдашев отметил высокий уровень сотрудничества с Азербайджаном, выразив уверенность в его дальнейшем развитии. Кямран Алиев отметил стратегическое значение подписанного 23 августа 2024 года в Ташкенте Договора о союзнических отношениях, а также поддержку Узбекистаном восстановления Карабаха, открытие школы имени Мирзы Улугбека, нового здания посольства и закладку парка "Узбекистан" в Баку", - говорится в информации.

По итогам встречи стороны подписали Программу сотрудничества на 2026–2027 годы, включающую проведение семинаров, конференций и совместные проекты по цифровизации и обмену опытом.

Кроме того, Кямран Алиев принял участие в 4-м заседании Совета Генпрокуроров государств-членов ОТГ.