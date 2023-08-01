Генпрокуратура: Геноцид в Мешали - одно из многочисленных преступлений, совершенных против азербайджанцев

Геноцид в Мешали - одно из многочисленных преступлений, совершенных против азербайджанского народа членами незаконных армянских вооруженных формирований с 1989 по 1992 год.

Геноцид в Мешали - одно из многочисленных преступлений, совершенных против азербайджанского народа членами незаконных армянских вооруженных формирований с 1989 по 1992 год.

Как сообщает Report, об этом заявил старший помощник военного прокурора Азербайджана Исмаил Алиев в передаче Real İntervyu на Real TV.

И.Алиев отметил, что хотя в связи с этим преступлением было возбуждено уголовное дело и проведены предварительные следственные действия, в боевых условиях завершить расследование не удалось: "Однако в дальнейшем расследование продолжилось, и по его итогам выявлено, что Хачатурян Вагиф Черкезович вместе с другими членами незаконного армянского вооруженного формирования совершил вооруженное нападение на жителей села Мешали, в итоге были убиты 25, ранены 14 человек, еще 358 человек были выселены с мест законного проживания".

Алиев также отметил, что совершение Вагифом Хачатуряном данного преступления было полностью доказано показаниями свидетелей и потерпевших.

По его словам, в 2013 году Вагиф Хачатурян в качестве обвиняемого в рамках уголовного дела в связи с геноцидом в Мешали был объявлен в международный розыск: "С тех пор велись переговоры с международными организациями по поиску Хачатуряна, 29 июля 2023 года Вагиф Хачатурян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению под предлогом получения лечения при посредничестве Международного комитета Красного креста".