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Генпрокуратура Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с экологическими преступлениями Армении

Генпрокуратура Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с экологическими преступлениями Армении Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики призвала международных и зарубежных партнеров к сотрудничеству в связи с экологическими преступлениями Армении
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 16:38
Генпрокуратура Азербайджана обратилась к международной общественности в связи с экологическими преступлениями Армении

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики призвала международных и зарубежных партнеров к сотрудничеству в связи с экологическими преступлениями Армении

В поступившем в Report из структуры обращении говорится:

"Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики начала проверку информации, полученной из различных источников, в том числе опубликованной в местных и зарубежных СМИ, о загрязнении реки Араз и ее левого притока Окчучай в районе, граничащем с Республикой Армения.

Прокуратура установила, что крупные горнодобывающие предприятия Армении Каджаранский медно-молибденовый комбинат и Гафанский горно-обогатительный комбинат на протяжении длительного времени интенсивно загрязняют трансграничный Окчучай. В результате загрязнения в Окчучай постоянно попадают токсичные отходы, содержащие хром, никель, медь, молибден, цинк, алюминий, ванадий и другие тяжелые металлы. Несмотря на то, что проблемы в действующем производстве не решены, в селе Ерасх (Араздеян) Армении идет строительство крупного металлургического завода. Во всех этих случаях иностранные инвесторы из ведущих стран мира не обеспечивают соблюдение каких-либо природоохранных норм вопреки требованиям международного и внутреннего законодательства своих стран. Эксплуатация горнодобывающих предприятий и строительство новых предприятий несут угрозу жизни и здоровью десятков тысяч людей.

Поэтому, руководствуясь требованиями конвенций ООН о трансграничных водотоках и защите международных озер и Эспо (измерение воздействия на окружающую среду), Генеральный прокурор Азербайджанской Республики обратился к соответствующим иностранным и международным организациям, в том числе к Экономической комиссии ООН, а также к соответствующим министерствам окружающей среды Великобритании и Германии с просьбой о сотрудничестве в определении воздействия на окружающую среду . Генеральный прокурор подчеркнул необходимость объективного и беспристрастного расследования, направленного на получение необходимого результата по обеспечению надлежащей эксплуатации горнодобывающих предприятий в соответствии с отраслевыми стандартами охраны окружающей среды.

Таким образом, Генеральный прокурор применил свои установленные законом полномочия с целью устранения нарушений закона, а также причин и условий, способствующих совершению уголовного преступления.

Генеральная прокуратура заявляет, что все обстоятельства дела будут расследованы объективно с последующим принятием правовых мер в соответствии с национальным и международным законодательством".

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Версия на английском языке General Prosecutor's Office appeals to international and foreign partners regarding environmental crimes of Armenia
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq Ermənistanın ekoloji cinayətləri barədə beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edib

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