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Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН организуют на COP29 заседание высокого уровня

Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН организуют на COP29 заседание высокого уровня Формирование прокуратуры Азербайджана как государственного института, соответствующего международным стандартам, стало возможным благодаря последовательным и целенаправленным реформам, проведенным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и достойным прее
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН организуют на COP29 заседание высокого уровня

Формирование прокуратуры Азербайджана как государственного института, соответствующего международным стандартам, стало возможным благодаря последовательным и целенаправленным реформам, проведенным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и достойным преемником его политического курса президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report, об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на открытии в Баку 29-й Ежегодной конференции и Общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП) - первой и единственной глобальной организации прокуроров мира.

Он отметил, что проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) имеет историческое значение.

Генпрокурор подчеркнул, что проведение мероприятия в Азербайджане является ярким примером большого уважения и доверия, а также признания вклада Азербайджана в дело защиты окружающей среды и устранения последствий изменения климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Также было отмечено, что на время COP29 Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 15 ноября организует пленарное заседание высокого уровня под названием "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq və UNODC COP29 zamanı yüksək səviyyəli plenar iclas təşkil edəcək

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