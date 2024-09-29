Генпрокуратура Азербайджана и УНП ООН организуют на COP29 заседание высокого уровня

Формирование прокуратуры Азербайджана как государственного института, соответствующего международным стандартам, стало возможным благодаря последовательным и целенаправленным реформам, проведенным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и достойным прее

Формирование прокуратуры Азербайджана как государственного института, соответствующего международным стандартам, стало возможным благодаря последовательным и целенаправленным реформам, проведенным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и достойным преемником его политического курса президентом Ильхамом Алиевым.

Как сообщает Report , об этом заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на открытии в Баку 29-й Ежегодной конференции и Общем собрании Международной ассоциации прокуроров (МАП) - первой и единственной глобальной организации прокуроров мира.

Он отметил, что проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) имеет историческое значение.

Генпрокурор подчеркнул, что проведение мероприятия в Азербайджане является ярким примером большого уважения и доверия, а также признания вклада Азербайджана в дело защиты окружающей среды и устранения последствий изменения климата на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Также было отмечено, что на время COP29 Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 15 ноября организует пленарное заседание высокого уровня под названием "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата".