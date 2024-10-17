Генпрокурор Азербайджана: Подготовка к COP29 находится на завершающей стадии

19:40

Генеральная прокуратура Азербайджана совместно с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) организовала специальную сессию под названием "Защита людей и планеты путем предупреждения преступности и правосудия - от Вены (UNTOC-COP12) до Баку (UNFCCC-COP29)".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие высокопоставленные представители дипломатических миссий, аккредитованных в Вене, а также представители Генеральных прокуратур Австрии и Таиланда, Международной антикоррупционной академии и Международной ассоциации прокуроров.

В своем выступлении заместитель генсека ООН, исполнительный директор УНП ООН Гада Вали высоко оценила усилия Азербайджана по подготовке к предстоящей климатической конференции COP29, которая пройдет в ноябре. Она отметила, что под председательством Азербайджана проделана значительная работа.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев подчеркнул, что подготовительные мероприятия к COP29 находятся на завершающей стадии. Он также сообщил о планируемой сессии высокого уровня "Мобилизация правоохранительных органов в борьбе с изменением климата", которая пройдет 15 ноября в Баку в рамках COP29.

В рамках визита в Австрию генеральный прокурор Азербайджана провел ряд двусторонних встреч.