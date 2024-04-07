Геноцид в Агдабане был совершен с целью сломить волю азербайджанского народа - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Накануне 32-й годовщины резни в селе Агдабан Кяльбаджарского района жители села и члены азербайджанских НПО обратились к международному сообществу с открытым письмом.

Накануне 32-й годовщины резни в селе Агдабан Кяльбаджарского района жители села и члены азербайджанских НПО обратились к международному сообществу с открытым письмом.

Как передает командированный в Агдабан корреспондент Report , в документе говорится:

"Мы, мирные азербайджанцы, ставшие очевидцами геноцида, совершенного армянскими вооруженными подразделениями 7-8 апреля 1992 года в селе Агдабан Кяльбаджарского села, живые свидетели массовой резни, люди, потерявшие в этой бойне членов своих семей, родственников и дома, представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к Вам с открытым письмом, требуем справедливости!

В ходе резни против мирного населения, устроенной Арменией после Ходжалинского геноцида, в селе Агдабан Кяльбаджарского района в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года было сожжено более 130 домов, 779 мирных жителей села подверглись бесчеловечным пыткам. Во время этой резни были зверски убиты 67 человек, 8 стариков в возрасте 90-100 лет, два малолетних ребенка и 7 женщин сожжены заживо. Двое пропали без вести, а пять человек были взяты в заложники.

Во время трагедии были уничтожены рукописи и образцы культурного наследия ярких представителей азербайджанского ашугского искусства - ашуга Шамшира и его отца, поэта из Агдабана Гурбана, внука ашуга Шамшира заживо сожгли на костре.

Сегодня мы находимся у своего очага – в Агдабане. Мы обращаемся к вам из села, которое было полностью разрушено Арменией в период оккупации. Могилы на сельском кладбище, включая надгробный камень ашуга Шамшира, разрушены, сами кладбища заминированы. Во время оккупации Армения разрушила мечети на территории Азербайджана, держала в святилищах свиней и крупный рогатый скот, снесла десятки мечетей. Это - акты вандализма, которым нет места ни в одной религии.

Именно результатом актов геноцида и преступлений, совершенных на некогда оккупированных территориях Азербайджана, является тот факт, что сегодня на освобожденных территориях обнаруживаются десятки массовых захоронений.

Мы возмущены вооружением Армении со стороны Франции и ЕС под предлогом европейского мирного механизма, а также их всяческой поддержкой проявлений реваншизма. Мы отвергаем эти действия, подходы к вопросу территориальной целостности с призмы двойных стандартов, мы рассматриваем эти шаги как деятельность против азербайджанского народа и государства!

Мы прекрасно знаем, что резня в Агдабане, как и геноцид в Ходжалы, Мешали, Гушчуларе, Малыбейли, Гарадаглы, Баллигае, Башлибеле, были совершены с целью сломить дух нашего народа, вставшего на защиту родной земли во время агрессии армянских вооруженных сил против Азербайджана, подорвать его волю к борьбе и провести этническую чистку.

Оставшиеся позади несколько десятилетий, 44-дневная война 2020 года, а также антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года показали, что все эти попытки не смогли сломить твердую волю азербайджанского народа.

Мы, представители агдабанской общины и гражданского сообщества Азербайджана, гордимся своим президентом, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. В результате его решительной политики и мудрого руководства Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции ООН, территориальная целостность и суверенитет республики были полностью обеспечены, а азербайджанский народ осуществил свою самую заветную мечту. Мы полностью поддерживаем и приветствуем политику президента Ильхама Алиева!".

Под документом подписались:

Халифа Гусейнов – житель Агдабана

Дюрра Гурбанова – жительница Агдабана

Алигулу Алиев - житель Агдабана

Бахман Багиров - житель Агдабана

Рафиг Магеррамов - житель Агдабана

Захид Гумбатов – житель Агдабана

Насими Сафаров - житель Агдабана

Шахин Ахмедов – житель Агдабана

Саледин Керимов - житель Агдабана

Рейхан Гасымова – жительница Агдабана

Тебриз Алиев - житель Агдабана

Лейла Гусейнова – жительница Агдабана

Сабай Оруджев – житель Агдабана

Азим Гусейнов – житель Агдабана

Сарван Сафаров – житель Агдабана

Эйваз Оруджев – житель Агдабана

Тапдыг Гасымов – житель Агдабана

Яшар Мамедов – житель Агдабана

Эршад Гарашов – житель Агдабана

Гияс Алыев – житель Агдабана

Азер Байрамов – житель Агдабана

Гюлара Гусейнова – жительница Агдабана

Габиль Мамедов – житель Агдабана

Самеддин Велиев – житель Агдабана

Севиндж Ализаде - Общественное объединение поддержки семей шехидов "Зефер"

Рамиль Искендерли - Общественное объединение "Правовой анализ и исследования"

Кёнуль Бейбутова - Общественное объединение "Пропавшие без вести семьи из Карабаха"

Айшен Гусейнова - Общественное объединение "Пропаганда правды о Геноциде"

Сарийя Джафарова - Общественное объединение "Пропаганда реалий армянской агрессии"

Халид Кязымов - Общественное объединение "Региональный центр по правам человека и медиа"

Джейран Азизова - Общественное объединение "Пропаганда Ходжалинского геноцида"

Наиба Бейбутова - Благотворительное общественное объединение семей шехидов "Гюрур"

Тунзаля Абдулалимова - Общественное объединение поддержки семей шехидов "Во имя Родины"

Джейран Гасанова - Общественное объединение "Поддержка матерей шехидов"

Рашад Мехтиев - Общественное объединение "Фотоклуб Гилявар".

ФОТО: Вюгар Ханларов