Геноцид в Агдабане был совершен с целью сломить волю азербайджанского народа - ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Накануне 32-й годовщины резни в селе Агдабан Кяльбаджарского района жители села и члены азербайджанских НПО обратились к международному сообществу с открытым письмом.
Как передает командированный в Агдабан корреспондент
"Мы, мирные азербайджанцы, ставшие очевидцами геноцида, совершенного армянскими вооруженными подразделениями 7-8 апреля 1992 года в селе Агдабан Кяльбаджарского села, живые свидетели массовой резни, люди, потерявшие в этой бойне членов своих семей, родственников и дома, представители гражданского общества Азербайджана, обращаясь к Вам с открытым письмом, требуем справедливости!
В ходе резни против мирного населения, устроенной Арменией после Ходжалинского геноцида, в селе Агдабан Кяльбаджарского района в ночь с 7 на 8 апреля 1992 года было сожжено более 130 домов, 779 мирных жителей села подверглись бесчеловечным пыткам. Во время этой резни были зверски убиты 67 человек, 8 стариков в возрасте 90-100 лет, два малолетних ребенка и 7 женщин сожжены заживо. Двое пропали без вести, а пять человек были взяты в заложники.
Во время трагедии были уничтожены рукописи и образцы культурного наследия ярких представителей азербайджанского ашугского искусства - ашуга Шамшира и его отца, поэта из Агдабана Гурбана, внука ашуга Шамшира заживо сожгли на костре.
Сегодня мы находимся у своего очага – в Агдабане. Мы обращаемся к вам из села, которое было полностью разрушено Арменией в период оккупации. Могилы на сельском кладбище, включая надгробный камень ашуга Шамшира, разрушены, сами кладбища заминированы. Во время оккупации Армения разрушила мечети на территории Азербайджана, держала в святилищах свиней и крупный рогатый скот, снесла десятки мечетей. Это - акты вандализма, которым нет места ни в одной религии.
Именно результатом актов геноцида и преступлений, совершенных на некогда оккупированных территориях Азербайджана, является тот факт, что сегодня на освобожденных территориях обнаруживаются десятки массовых захоронений.
Мы возмущены вооружением Армении со стороны Франции и ЕС под предлогом европейского мирного механизма, а также их всяческой поддержкой проявлений реваншизма. Мы отвергаем эти действия, подходы к вопросу территориальной целостности с призмы двойных стандартов, мы рассматриваем эти шаги как деятельность против азербайджанского народа и государства!
Мы прекрасно знаем, что резня в Агдабане, как и геноцид в Ходжалы, Мешали, Гушчуларе, Малыбейли, Гарадаглы, Баллигае, Башлибеле, были совершены с целью сломить дух нашего народа, вставшего на защиту родной земли во время агрессии армянских вооруженных сил против Азербайджана, подорвать его волю к борьбе и провести этническую чистку.
Оставшиеся позади несколько десятилетий, 44-дневная война 2020 года, а также антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года показали, что все эти попытки не смогли сломить твердую волю азербайджанского народа.
Мы, представители агдабанской общины и гражданского сообщества Азербайджана, гордимся своим президентом, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым. В результате его решительной политики и мудрого руководства Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции ООН, территориальная целостность и суверенитет республики были полностью обеспечены, а азербайджанский народ осуществил свою самую заветную мечту. Мы полностью поддерживаем и приветствуем политику президента Ильхама Алиева!".
Под документом подписались:
Халифа Гусейнов – житель Агдабана
Дюрра Гурбанова – жительница Агдабана
Алигулу Алиев - житель Агдабана
Бахман Багиров - житель Агдабана
Рафиг Магеррамов - житель Агдабана
Захид Гумбатов – житель Агдабана
Насими Сафаров - житель Агдабана
Шахин Ахмедов – житель Агдабана
Саледин Керимов - житель Агдабана
Рейхан Гасымова – жительница Агдабана
Тебриз Алиев - житель Агдабана
Лейла Гусейнова – жительница Агдабана
Сабай Оруджев – житель Агдабана
Азим Гусейнов – житель Агдабана
Сарван Сафаров – житель Агдабана
Эйваз Оруджев – житель Агдабана
Тапдыг Гасымов – житель Агдабана
Яшар Мамедов – житель Агдабана
Эршад Гарашов – житель Агдабана
Гияс Алыев – житель Агдабана
Азер Байрамов – житель Агдабана
Гюлара Гусейнова – жительница Агдабана
Габиль Мамедов – житель Агдабана
Самеддин Велиев – житель Агдабана
Севиндж Ализаде - Общественное объединение поддержки семей шехидов "Зефер"
Рамиль Искендерли - Общественное объединение "Правовой анализ и исследования"
Кёнуль Бейбутова - Общественное объединение "Пропавшие без вести семьи из Карабаха"
Айшен Гусейнова - Общественное объединение "Пропаганда правды о Геноциде"
Сарийя Джафарова - Общественное объединение "Пропаганда реалий армянской агрессии"
Халид Кязымов - Общественное объединение "Региональный центр по правам человека и медиа"
Джейран Азизова - Общественное объединение "Пропаганда Ходжалинского геноцида"
Наиба Бейбутова - Благотворительное общественное объединение семей шехидов "Гюрур"
Тунзаля Абдулалимова - Общественное объединение поддержки семей шехидов "Во имя Родины"
Джейран Гасанова - Общественное объединение "Поддержка матерей шехидов"
Рашад Мехтиев - Общественное объединение "Фотоклуб Гилявар".
ФОТО: Вюгар Ханларов