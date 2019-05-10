Генконсулу Азербайджана в Лос-Анджелесе вручена награда

Одна из самых авторитетных организаций пакистанской общины в США Совет Пакистана (Council of Pakistan) наградила генконсула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева высшей наградой.

Об этом Report сообщили в генконсульстве.

Награда была вручена генконсулу послом Пакистана в США Асадом Меджидом Ханом (Asad Majeed Khan) на проведенном в Лос-Анджелесе мероприятии. Совет Пакистана объявил, что вручает данную награду Н.Агаеву за "деятельность в направлении пропаганды диалога, взаимопонимания и сотрудничества между религиями, общинами и культурами".

В мероприятии приняли участие религиозные, общественно-политические деятели, мэры различных городов, члены городских советов и представители общин.

Генконсул выступив на церемонии, выразил благодарность организации. Н.Агаев отметил наличие исторических дружеских связей между Азербайджаном и Пакистаном и укрепление сотрудничества в настоящее время в различных сферах.

Отметим, что сейчас в США проживает около 1 млн., а в Калифорнии более 250 тыс. пакистанцев, и роль этой общины в общественно-политической жизни США постепенно растет.