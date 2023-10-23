Генконсульство обратилось к нелегально проживающим в Стамбуле гражданам Азербайджана

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле проведет прием азербайджанских граждан, нелегально проживающих в Стамбуле (Турция).

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле проведет прием азербайджанских граждан, нелегально проживающих в Стамбуле (Турция).

Как сообщает Report со ссылкой на генконсульство, в период с 28 октября по 5 ноября граждане могут обратиться в консульство по вопросу получения паспортов, актов гражданского состояния, свидетельств о регистрации (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.) и проведения других консульских операций.

Для не имеющих документов лиц планируется проведение на месте ДНК-анализа для установления родительских прав.