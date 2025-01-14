О нас

Генконсульство: Граждан Азербайджана среди пострадавших при пожарах в Калифорнии нет

Генконсульство: Граждан Азербайджана среди пострадавших при пожарах в Калифорнии нет В Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе не поступала информация о пострадавших при пожарах в Калифорнии гражданах страны.
Внешняя политика
14 января 2025 г. 01:02
Генконсульство: Граждан Азербайджана среди пострадавших при пожарах в Калифорнии нет

В Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе не поступала информация о пострадавших при пожарах в Калифорнии гражданах страны.

Об этом американскому бюро Report сообщил генконсул Вюгар Гурбанов.

По его словам, на фоне пожаров дипмиссия работает в усиленном режиме для оказания поддержки соотечественникам в случае необходимости.

"В Генеральном консульстве для наших соотечественников открыта горячая линия +1 310 923 4540. США не обращались с запросом о международной помощи. Ранее для борьбы с пожарами в Калифорнию по собственной инициативе прибыли специалисты из Канады и Мексики", - уточнил дипломат.

Ранее Департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии сообщил, что пожары затронули территорию в 16,3 тыс. га, что соответствует 163 кв. км. По последним данным, в результате природной стихии погибли по меньшей мере 24 человека.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Los-Ancelesdə davam edən yanğında Azərbaycan vətəndaşları xəsarət almayıb - RƏSMİ

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi