Генконсульство: Граждан Азербайджана среди пострадавших при пожарах в Калифорнии нет

В Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе не поступала информация о пострадавших при пожарах в Калифорнии гражданах страны.

В Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе не поступала информация о пострадавших при пожарах в Калифорнии гражданах страны.

Об этом американскому бюро Report сообщил генконсул Вюгар Гурбанов.

По его словам, на фоне пожаров дипмиссия работает в усиленном режиме для оказания поддержки соотечественникам в случае необходимости.

"В Генеральном консульстве для наших соотечественников открыта горячая линия +1 310 923 4540. США не обращались с запросом о международной помощи. Ранее для борьбы с пожарами в Калифорнию по собственной инициативе прибыли специалисты из Канады и Мексики", - уточнил дипломат.

Ранее Департамент лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии сообщил, что пожары затронули территорию в 16,3 тыс. га, что соответствует 163 кв. км. По последним данным, в результате природной стихии погибли по меньшей мере 24 человека.