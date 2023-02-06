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Генконсульство Азербайджана в Стамбуле обратилось к соотечественникам в Турции

Генконсульство Азербайджана в Стамбуле обратилось к соотечественникам в Турции Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле обратилось к азербайджанским гражданам, проживающим и работающим в Турции.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 11:44
Генконсульство Азербайджана в Стамбуле обратилось к соотечественникам в Турции

Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле обратилось к азербайджанским гражданам, проживающим и работающим в Турции.

Как сообщает Report, обращение было опубликовано в аккаунте социальной сети дипломатической миссии.

"Граждан Азербайджана, пострадавших в результате землетрясения в Кахраманмараше и прилегающих областях Турции, или имеющих информацию о них, просят связаться с Генеральным консульством по горячей линии +90 536 613 86 48”, - говорится в сообщении.

Отметим, что утром 6 февраля в Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. В результате 284 человека погибли и 2323 получили ранения. 1710 человек остались под завалами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğu Türkiyədəki vətəndaşlarımıza müraciət edib

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