Генконсул Турции в Гяндже: Интерес граждан к выборам высокий

"Граждане страны, проживающие за ее пределами, проявляют большой интерес к голосованию на президентских и парламентских выборах в Турции".

"Граждане страны, проживающие за ее пределами, проявляют большой интерес к голосованию на президентских и парламентских выборах в Турции".

Как передает западное бюро Report, об этом заявил генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп.

Он отметил, что граждане Турции, проживающие за пределами страны, проявляли слабый интерес к предыдущим выборам, однако интерес постепенно растет:

"Наши граждане начали голосовать с 9:00 утра. В консульстве работают три избирательных пункта. На выборах присутствуют 5 представителей избирательной комиссии, также за выборами наблюдают представители политических партий".

"На предыдущих выборах в голосовании принимали участие 50% проживающих за пределами страны граждан, однако в этом году уровень участия граждан Турции, проживающих в Европе, в том числе в Азербайджане, дает основание полагать, что показатель будет выше", - добавил генеральный консул.

Отметим, что в Азербайджане было создано 15 избирательных участков для голосования граждан Турции. Девять из них расположены в Баку, а по три в Гяндже и Нахчыване.

Голосование продлится до 21:00 7 мая во всех избирательных пунктах.