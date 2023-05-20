Генконсул Турции в Гяндже: активность избирателей наблюдается и во втором туре выборов

Высокая активность избирателей наблюдается и во втором туре президентских выборов.

Высокая активность избирателей наблюдается и во втором туре президентских выборов.

Об этом корреспонденту западного бюро Report сказал генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп.

По его словам, процесс голосования в рамках второго тура продолжается в полном соответствии с законодательством.

Голосование продлится до 22 мая, участки открыты для избирателей с 8:00 до 22:00.

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента.

Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.