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Генконсул Турции в Гяндже: активность избирателей наблюдается и во втором туре выборов

Генконсул Турции в Гяндже: активность избирателей наблюдается и во втором туре выборов Высокая активность избирателей наблюдается и во втором туре президентских выборов.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 21:53
Генконсул Турции в Гяндже: активность избирателей наблюдается и во втором туре выборов

Высокая активность избирателей наблюдается и во втором туре президентских выборов.

Об этом корреспонденту западного бюро Report сказал генеральный консул Турции в Гяндже Реджеп Озтоп.

По его словам, процесс голосования в рамках второго тура продолжается в полном соответствии с законодательством.

Голосование продлится до 22 мая, участки открыты для избирателей с 8:00 до 22:00.

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента.

Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu: "İkinci turda da seçicilərin fəallığı müşahidə olunur"

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